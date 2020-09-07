الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالطب لعدم تسليمه ورقة الإجابة للمراقب

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار جامعة الأزهر برسوب طالب بمادة الكيمياء الحيوية مقيد بالصف الأول بكلية الطب للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥، وذلك لأخذه ورقة الامتحان وعدم تسليمها لمراقب المادة، مما أحاله لمجلس التأديب لتأديبه عما نُسب إليه.





وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان طالبًا ومقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب- جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2012/2013، ورسب بدورى مايو وسبتمبر، وبقى للإعادة بالعام الجامعى 2013 /2014 فرسب كذلك فى الدورين مايو، وسبتمبر، فبقى للإعادة مرة أخرى بالعام الجامعى 2014 /2015، حيث رسب بدور مايو، فدخل دور سبتمبر من هذا العام.





وبعد أدائه امتحان الكيمياء الحيوية في أغسطس ٢٠١٥ تم تحرير محضر له من مراقب اللجنة متضمنًا خروجه من اللجنة دون إذن ، وعدم قيامه بتسليم كراسة الإجابة لتلك المادة، وتم إحالته إلى لجنة التأديب التى قررت مجازاته بإلغاء امتحانه فى مادة الكيمياء الحيوية لما نسب إليه من مخالفة، وباستقراء التحقيقات تبين أن المعيد أخذ من الطالب بطاقة تحقيق الشخصية إلا أنه فى نهاية اللجنة لم يقم الطاعن بتسليم كراسة إجابته، وبالتالى ظلت بطاقته الشخصية فى حوزته، وعلى أثر ذلك قام بعمل محضر فىالكنترول عقب اللجنة مباشرة.



