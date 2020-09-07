وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش

لمعرفة الأسماء اضغط هنا اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 89 خطيبًا ..









كما اعتمد وزير الأوقاف، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 73 خطيبًا.. لمعرفة الاسماء اضغط هنا









يذكر أن وزير الأوقاف، أعلن عن خطة وزارة الأوقاف في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السادس على التوالي ، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم الموافق 11 / 9 / 2020م وحتى الخميس 17 / 9 / 2020م ، حيث يتم توزيع 105 أطنان على تسع عشرة محافظة : ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – الفيوم – أسيوط – سوهاج - شمال سيناء – قنا – الأقصر – البحر الأحمر ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 652 طنا حتى الآن.



