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موقع إلكتروني وخط ساخن.. وزيرة الصحة تستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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محمد غالي
- وزيرة الصحة: تخصيص موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي تيسيرًا على المتقدمين للترشح
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يوجه الشكر لوزيرة الصحة لتعاونها الدائم في الاستحقاقات الدستورية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد


استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك بديوان عام الوزارة.

وهنأت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على نجاح الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن البناء التشريعي والمؤسسات التشريعية أحد ركائز الدولة المصرية القوية.

وأكدت الوزيرة على تقديم كافة التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزيرة عن تخصيص موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي، وذلك تيسيرًا على المتقدمين للترشح ومنع التزاحم بالمستشفيات،  موضحة أن الموقع يتيح للمتقدم للترشح في الانتخابات معرفة المواعيد المتاحة لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التي سيتم توقيع الكشف الطبي فيها على المتقدمين للترشح، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين للترشح تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات.

ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبي،  وتخصيص  مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا  بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، للحصول على موعد الكشف الطبي.

من جانبه، وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتعاونها الدائم مع الهيئة، وتقديم كافة التيسيرات من الناحية الطبية خلال  الاستحقاقات الدستورية، كما أشاد بجهود الوزارة في  مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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