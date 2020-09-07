الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على انضمام رمضان صبحي نجم الفريق السابق لـ بيراميدز، حيث تم الاعلان رسميا منذ قليل عن الصفقة.
ونشر شريف فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة تجمعه بـ محمود الخطيب رئيس النادي وعلق قائلا: "سيبقى النادي الأهلي العريق في المقدمة والانتماء له شرف وبإذن الله ستكون بطولة إفريقيا هي الهدية المستحقة لجماهيره العظيمة والراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوفٍ عليهم".
وأضاف : " أما عن محمود الخطيب وتفانيه وما يقدمه فيومًا ما سنحكي #الأهلي_كبير ".
وأعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا؛ قادمًا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيًا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.
وأعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.