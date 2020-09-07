الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على انضمام رمضان صبحي نجم الفريق السابق لـ بيراميدز، حيث تم الاعلان رسميا منذ قليل عن الصفقة.









ونشر شريف فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة تجمعه بـ محمود الخطيب رئيس النادي وعلق قائلا: " سيبقى النادي الأهلي العريق في المقدمة والانتماء له شرف وبإذن الله ستكون بطولة إفريقيا هي الهدية المستحقة لجماهيره العظيمة والراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوفٍ عليهم".









وأضاف : " أما عن محمود الخطيب وتفانيه وما يقدمه فيومًا ما سنحكي #الأهلي_كبير ".







