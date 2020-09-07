فتوى الأزهر: الحصول على المعاش بهذه الطريقة حرام شرعا.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم أحمد جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الطلاق إذا وقع وتم توثيقه فإنه يقع شرعا ويحتسب طلقة.
وأضاف عبد الكريم، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات المتابعين، انالزواج العرفي بدون توثيق من أجل الحصول على المعاش و لا يجوز لهم شرعا الحصول عليه فهي حرام.
وأوضح، أن هذه الأموال أخذت عن طريق التدليس فالمعاش مخصص لأشخاص معينة وما يتم بين الزوجين بالزواج العرفي لا يجوز شرعا ولا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك.
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