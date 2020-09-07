AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فتوى الأزهر: الحصول على المعاش بهذه الطريقة حرام شرعا.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:02 م
فتوى الأزهر: الحصول
فتوى الأزهر: الحصول على المعاش بهذه الطريقة حرام شرعا
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ إبراهيم أحمد جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الطلاق إذا وقع وتم توثيقه فإنه يقع شرعا ويحتسب طلقة.

وأضاف عبد الكريم، في البث المباشر لموقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على استفسارات المتابعين،  انالزواج العرفي بدون توثيق من أجل الحصول على المعاش و لا يجوز لهم شرعا الحصول عليه فهي حرام.


وأوضح، أن هذه الأموال أخذت عن طريق التدليس فالمعاش مخصص لأشخاص معينة وما يتم بين الزوجين بالزواج العرفي لا يجوز شرعا ولا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك.

سيدات طلبن الطلاق بسبب عدم غسل الأزواج أسنانهم
وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن معايير اختيار شريك الحياة، ألا وهو الكفاءة، وقد تكون كما نص الفقهاء، إما كفاءة في الدين أو الدنيا.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الكفاءة في الدنيا أن تتوافق المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرغبات، فلا يستحب أن يتجوز رجل من مستوى بامرأة من مستوى بعيد عنه، الأمر الذي سيعاني منه الطرفان لو تم الزواج.

وأشار إلى أن عدم غسل الأسنان قد يؤدي إلى الطلاق وبالفعل طلبت بعض السيدات الطلاق بسببه، وهذا يعود إلى الكفاءة، والتي تقرب الطرفين في العادات وطريقة الحياة فلا ينفر أحدهما من الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يقع الطلاق على الورق للحصول على معاش الوالد المتوفى

قال لزوجته: شوفي أنتِ عايزة إيه وأنا هعمله فهل يقع طلاقا.. أزهري يرد.. فيديو

علي جمعة: سيدات طلبن الطلاق بسبب عدم غسل الأزواج أسنانهم.. فيديو

علي جمعة: فتاة في الجامعة الأمريكية تنفصل عن زوجها لأنه لا يغسل أسنانه.. فيديو

علي جمعة: سيدات طلبن الطلاق بسبب عدم غسل الأزواج أسنانهم.. 6 أسباب تؤدي إلى الانفصال.. 80% من حالات زواج شباب الجامعات تنتهي بالفشل

ترشيحاتنا

تشمل 20 محورًا رئيسيا ..السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ منظومة النقل الذكي

الأحمر يهاجم بمروان محسن وبادجى .. تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

1350 جنيها.. حكاية أغلى علبة دخان في مصر تحمل اسم كورونا

مصدر أمني : تخفيض 650 جنيها من قيمة تجديد رخصة القيادة الخاصة

انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور

ابن فريدة سيف النصر يتعرض لحادث أليم في الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور