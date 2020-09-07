فتوى الأزهر: الحصول على المعاش بهذه الطريقة حرام شرعا.. فيديو

وأوضح، أن هذه الأموال أخذت عن طريق التدليس فالمعاش مخصص لأشخاص معينة وما يتم بين الزوجين بالزواج العرفي لا يجوز شرعا ولا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك.

سيدات طلبن الطلاق بسبب عدم غسل الأزواج أسنانهم

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن معايير اختيار شريك الحياة، ألا وهو الكفاءة، وقد تكون كما نص الفقهاء، إما كفاءة في الدين أو الدنيا.





وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الكفاءة في الدنيا أن تتوافق المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرغبات، فلا يستحب أن يتجوز رجل من مستوى بامرأة من مستوى بعيد عنه، الأمر الذي سيعاني منه الطرفان لو تم الزواج.





وأشار إلى أن عدم غسل الأسنان قد يؤدي إلى الطلاق وبالفعل طلبت بعض السيدات الطلاق بسببه، وهذا يعود إلى الكفاءة، والتي تقرب الطرفين في العادات وطريقة الحياة فلا ينفر أحدهما من الآخر.