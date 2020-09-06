علي جمعة: سيدات طلبن الطلاق بسبب عدم غسل الأزواج أسنانهم.. فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن معايير اختيار شريك الحياة، ألا وهو الكفاءة، وقد تكون كما نص الفقهاء، إما كفاءة في الدين أو الدنيا.





وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الكفاءة في الدنيا أن تتوافق المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرغبات، فلا يستحب أن يتجوز رجل من مستوى بامرأة من مستوى بعيد عنه، الأمر الذي سيعاني منه الطرفان لو تم الزواج.





وأشار إلى أن عدم غسل الأسنان قد يؤدي إلى الطلاق وبالفعل طلبت بعض السيدات الطلاق بسببه، وهذا يعود إلى الكفاءة، والتي تقرب الطرفين في العادات وطريقة الحياة فلا ينفر أحدهما من الآخر.





أسباب تؤدي إلى الطلاق والانفصال

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أسباب الطلاق والانفصال في المجتمع.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الجانب الاقتصادي هو الذي يهدم الأسرة بنسبة 60% ويؤدي إلى الطلاق.

وأضاف جمعة، أن الجانب الاقتصادي يتسبب في النكد والانفصال، ونسبة الانفصال بسببه كبيرة جدا، منوها أن السبب الثاني في الانفصال هو تدخل الأهل.

وأشار إلى أن تعلق الشاب أو الفتاة بأهله يؤدي إلى تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، ومن ثم تبدأ المشاحنات التي تؤدي إلى الانفصال.

وأوضح أن عدم التواؤم والتوافق بين الزوجين يحل في المرتبة الثالثة من أسباب الإنفصال، لافتا إلى أن عدم الإنجاب يقلق المرأة جدا ويأتي في المرتبة الرابعة من أسباب الطلاق، وقليل من ينجو من هذه المسألة ويتغلب الحب على عدم الإنجاب.

وذكر أن السبب الخامس من أسباب الطلاق، هو الشئ الطارئ على الحياة الزوجية، مثل حادث يؤدي إلى العجز، أو الإفلاس، أو الإصابة بالجنون، أو تعلق أحدهما بأخر فيؤدي إلى الانفصال.

وقال إن الأمر السادس، وهو الإنترنت، وأصبح هذا الأمر سببا مستقلا ومهما جدا لدرجة أنه يتقدم في الترتيب حاليا لأسباب الانفصال.



