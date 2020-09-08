صناعة الألبان تجذب زوار دمياط ومصطافي رأس البر

وصناعة الألبان صناعة حرفية من الدرجة الأولى حيث كان يعتمد فيها على خبرات دمياطية بحتة متمثلة فى مهارات بعض ذوى الخبرة رجالًا ونساء فى ميدان صناعة الجبن الأبيض الدمياطى والزبد والمش البلدى والقشدة واللبن والزبادى والجبن الرومى وغيرها من الصناعات المصنوعة من الألبان.







هذه الأنواع من صناعات الألبان فى بداية القرن العشرين كانت من الصناعات المنزلية المنتشرة وتبدع السيدات في إعداد بعض الأنواع من الجبن وسائر المنتجات اللبنية ولا يخلو منزل من قيام سيدة المنزل بصناعة الجبن به توفيرا من شرائه من معامل الجبن والمحال التجارية ومنهم من يقوم بتصنيع الجبن وبيعه من المنازل.





ثم تلى تلك الخطوة بناء وتخصيص معامل فى صورتها المصغرة لإنتاج أنواع الألبان المختلفة وانتشرت معامل الالبان ومما هيأ دمياط ورشحها لريادة هذه الصناعة أنها تعد من المحافظات الغنية بمصادر الثروة الحيوانية المعدة للتسمين او لإدرار اللبن حيث توافر بالمحافظة ١١ مصنعا لإنتاج أعلاف الدواجن مرخصة وتابعة للقطاع الخاص.





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ويعد الجبن الأبيض "الدمياطى" هو الأشهر على الإطلاق وأهم ما يميز دمياط حيث يتم تصديره لمختلف دول العالم ويوجد فى دمياط أكثر من مصنع خاص لصناعة الجبن، كما يوجد بها 180 معملا لصناعة جميع أنواع الجبن، بينما تم غلق مصنع شركة مصر للألبان فى نهاية التسعينيات وكان يبلغ إنتاجه السنوى 31075 طن، ويبلغ كمية اللبن الخام المستخدم فى الإنتاج من هذا القطاع حوالى 300 طن يوميا.



