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محافظات

تعرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات بدمياط

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:08 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي

قطاع الاسكان الاجتماعى بدمياط ،شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية ،وتم وضع بند مالى للمشروعات السكنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات سكنية بالمحافظة ، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه.
 
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وأشارت، إلى أنه يتم تنفيذ 18 مشروعًا فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضًا.

وأوضحت بانه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، وعددها 7 مناطق بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه وهناك مشروعات تم الانتهاء منها تتضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى شملت إنشاء 12 عمارة سكنية باجمالى 250 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى 96 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذا مشروع إنشاء السوق الحضارى بمدينة رأس البر، الذى يضم 192 باكية، ومبنى إدارى، ومرافق، ودورات مياه، بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.
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