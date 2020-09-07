تعرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات بدمياط

قطاع الاسكان الاجتماعى بدمياط ،شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية ،وتم وضع بند مالى للمشروعات السكنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة .





ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات سكنية بالمحافظة ، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه.

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وأشارت، إلى أنه يتم تنفيذ 18 مشروعًا فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضًا.



