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أخبار البلد

بـ 524 مليون جنيه.. محافظ دمياط : تنفيذ 9 مشروعات تضم 83 عمارة سكنية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:36 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط،

 وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 7 مشروعات في هذا القطاع جار تنفيذها، تتضمن 5 مشروعات iwsp لشركة المياه والصرف الصحي، ومشروعين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة قدرها 585,150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه، هذا إلى جانب 19 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 1.854 مليار جنيه، بحيث ستصل نسبة التغطية إلى 85 %، من اجمالى المحافظة بعد انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالى الحالى. 

وحول مشروعات الإسكان بالمحافظة، أوضحت عوض أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه، مضيفة أنه يتم تنفيذ 18 مشروعًا فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضًا، وأخيرًا تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، وعددها 7 مناطق بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه.

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