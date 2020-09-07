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محافظات

لليوم الثالث .. القليوبية تسجل صفر إصابات بـ كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية لليوم الثالث على التوالي صفر إصابات بفيروس كورونا، على مستوى مدن ومراكز القليوبية ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الإثنين عند 9284 حالة إصابة.


فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الاثنين وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 إصابة، والعبور 174 حالة والقناطر الخيرية 628 حالة وبنها 2430 حالة.


وسجلت شرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة وطوخ 1034 حالة وقليوب 679 حالة ومدينة قها 48 حالة وكفر شكر 456 حالة إصابة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد اجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولة الاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
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