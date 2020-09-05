القليوبية تواصل إزالة التعديات على المبانى والمخالفات البنائية بـ3 مدن.. صور

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة لقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية وبدون ترخيص بحى غرب شبرا الخيمة وقليوب وبنها حيث شهد إزالة عقار مخالف بدون ترخيص على مساحة 150 متر بشارع نبيل السباك المتفرع من شارع أحمد عرابى بمنطقة أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة.









كما شهد إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمنطقة بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب على مساحة 10 آلاف متر مربع بالاضافة الى أعمال استكمال إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد لعقارات بمدينة بنها بمنطقة الفيلات، وكان صاحب العقار قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 6 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.





وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.





وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين والحالات التى تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أى إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.





وأكد محافظ القليوبية أنه لم يتبق سوى 25 يوما فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح.





وأضاف محافظ القليوبية أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.