AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:26 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بحى شرق شبرا الخيمة تابع خلالها إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بطريق شركات البترول كما تفقد عددا من العائمات النيلية.


جاءت جولة سمير حماد بناء على تكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال تطوير طريق شركات البترول بمسطرد يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، كما شهد نائب المحافظ إزالة عدد من الأكشاك بدون ترخيص والتي تتعارض مع تطوير الطريق.

وخلال الجولة تفقد حماد عددا من العائمات على ترعة الإسماعيلية للتأكد من سلامة التراخيص وتطبيق اشتراطات السلامة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمداخل ورفع الاشغالات بها.

وخلال مراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات تبين وجود مخالفات لاشتراطات المداخل كما تبين وجود تراخيص مخالفة وأخرى منتهية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور
نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور
نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور
نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات موسعة بالقليوبية لإزالة الإشغالات

غلق حظيرة تربية أغنام داخل الكتلة السكنية بشبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية يتفقد أعمال طريق شركات البترول ويتابع رفع تراكمات المخلفات والإشغالات

تعافي 18 حالة من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.. تفاصيل

محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية يشهد إزالة كافتيريا بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة.. صور

ترشيحاتنا

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

مسكونة بالأشباح.. هانى شنودة يروى تفاصيل موقف مرعب أثناء طفولته.. فيديو

أخبار الرياضة.. النيابة تحقق في غرق طفل بنادي الزمالك.. النجم الساحلي يضم لاعب الأهلي.. السولية يغلق صفحته على فيسبوك

قتلته وهما يمارسان الرذيلة.. مدمنة مخدرات تنهي حياة حداد لسرقة قطعة حشيش

مش مبرر.. عبد المحسن سلامة يوضح سبب غياب الناخبين عن انتخابات الشيوخ.. فيديو

هل الفرح بعمل الخير من الرياء؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور