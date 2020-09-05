نائب محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق شركات البترول ويتفقد العائمات النيلية .. صور

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بحى شرق شبرا الخيمة تابع خلالها إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بطريق شركات البترول كما تفقد عددا من العائمات النيلية.









جاءت جولة سمير حماد بناء على تكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.





وتفقد نائب المحافظ أعمال تطوير طريق شركات البترول بمسطرد يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، كما شهد نائب المحافظ إزالة عدد من الأكشاك بدون ترخيص والتي تتعارض مع تطوير الطريق.





وخلال الجولة تفقد حماد عددا من العائمات على ترعة الإسماعيلية للتأكد من سلامة التراخيص وتطبيق اشتراطات السلامة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمداخل ورفع الاشغالات بها.





وخلال مراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات تبين وجود مخالفات لاشتراطات المداخل كما تبين وجود تراخيص مخالفة وأخرى منتهية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.