رسميًا... الكشف عن لكزس RC موديل 2021 .. صور

أعلنت شركة لكزس اليابانية لصناعة السيارات عن سيارة الجديدة لكزس RC 2021 موديل 2021 ، والتي ستتوفر مع إصدار Black Line المميز.

وتتميز السيارة لكزس RC 2021 موديل 2021 لون خارجي أزرق جديد يسمى Grecian Water، ونظام رصد البقعة العمياء بصورة قياسية، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى مرايا خارجية كهربائية مع ميزة التدفئة.

بالاضافة الى اصدار Black Line، ويتوفر في موديلي RC 300 و RC 350 وسيعتمد على فئة F Sport، وتتميز كل سيارة من سيارات Black Line بأضواء أمامية LED ثلاثية الشعاعات، وجنوط F Sport رياضية مقاس 19 بوصة مطلية بالكروم الأسود المتقطع .

بالاضافة الى فوهات عادم داكنة، وتشمل خيارات الألوان الخارجية اللون الأبيض Ultra White أو الرمادي Cloudburst Gray الجديد كليًا.

اما فى دواخل السيارة ستتوفر بفرش قماشي أسود من Nuluxe مزين بدرزات فضية، مع تطعيمات خشبية على عجلة القيادة، وسيتم إنتاج 350 فقط من إصدار Black Line، مما يجعلها محدودة للغاية، وسيتم إقران كل منها بمجموعة أمتعة مخصصة من Zero Halliburton.

وتستمد السيارة RC Black Line قوتها من اكثر من محرك ، حيث يعتمد موديل RC 300 على محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 241 حصان و 350 نيوتن-متر من عزم الدوران، ويتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات .

كما ان موديل RC 300 AWD سيحصل على ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع قوة تصل إلى 260 حصان، وذلك بفضل محرك V6 سعة 3.5 لتر، أما المحرك الأقوى فسيتوفر في موديلي RC 350 و RC 350 AWD ، وهو محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان، وستتسارع RC 350 من 0 إلى 96 كلم/سا خلال 5.8 ثانية فقط في الموديل المزود بنظام دفع خلفي.

والجدير بالذكر أن شركة لكزس قد كشفت فى الاشهر الماضية عن العديد من الطرازات الجديدة أبرزها ES 2021 و GX 2021 .