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بين الناس

خوفا من العدوى .. سكان منطقة ميت فارس بالدقهلية يشتكون من انتشار القمامة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة رجاء محمد عثمان عبد الفتاح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة ميت فارس بني عبيد التابعة الي محافظة الدقهلية .

وتقول فى رسالتها : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجوا من الحى رفع القمامة، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة
وأضافت : أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهه والأمراض.
للتواصل مع القارئ  20 010037070
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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