خوفا من العدوى .. سكان منطقة ميت فارس بالدقهلية يشتكون من انتشار القمامة

شكت السيدة رجاء محمد عثمان عبد الفتاح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة ميت فارس بني عبيد التابعة الي محافظة الدقهلية .





وتقول فى رسالتها : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجوا من الحى رفع القمامة، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة

وأضافت : أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهه والأمراض.

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