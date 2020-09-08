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فن

أخبار الفن| آخر ظهور لـ عايدة كامل قبل وفاتها.. تطور غريب في قضية انتحار سوشانت.. مصطفى شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:28 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شوهد النجم العالمي روبرت دي نيرو خلال تجوله بالكمامة في ولاية نيويورك الامريكية في ظهور نادر له في الشوارع الامريكية. 

شاركت الفنانة إسعاد يونس صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة، عبر حسابه بتطبيق الصور "إنستجرام"، كشف من خلالها عن اختيار مجلة فوربس العالمية، له، ضمن أفضل 100 شخصية عربية مشهورة؛ ليحتل «شعبان» المركز الـ50 في التصنيف. 

بعد مرور نحو 3 أشهر على قضية انتحار نجم بوليوود سوشانت سينج راجبوت؛ عادت القضية إلى الساحة مجددًا، لا سيما وأن «سوشانت» عُثر عليه منتحرًا بعد أيام من مقتل مديرته السابقة «ديشا ساليان»، ووفاة صديق الأخيرة «ستيف بينتو» قبل يومين، في ظروف غامضة. 

تصدرت الفنانة عايدة كامل، مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من رحيلها صباح أمس الإثنين 7 سبتمبر.

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