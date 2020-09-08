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فن

فوربس تختار مصطفى شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية مشهورة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:39 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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سعيد فراج
نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة، عبر حسابه بتطبيق الصور "إنستجرام"، كشف من خلالها عن اختيار مجلة فوربس العالمية، له، ضمن أفضل 100 شخصية عربية مشهورة؛ ليحتل «شعبان» المركز الـ50 في التصنيف. 


واحتل المركز الأول النجم عمرو دياب، يليه في المركز الثاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وفي الثالث مواطنتها إليسا، وفي المركز الرابع الفنان العراقي كاظم الساهر.


ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.


المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.


يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح. 

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