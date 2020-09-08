بعد إطلاق أعيرة نارية.. الصين تتهم الهند بإشعال الموقف على الحدود المتنازع عليها

وجهت الصين، اتهامات إلى الهند ، بانتهاك اتفاق ثنائي ، وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهوا ء ، خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها بين البلدين.





وقال جيش التحرير الصيني إن حرس الحدود الصينيين اتخذوا “إجراءات مضادة” لتحقيق الاستقرار في الوضع.





ويستخدم الطرفان بروتوكول أمني لمنع حدوث أي حادث إطلاق نار على الحدود المتنازع عليها بين البلدين.





وقُتل 20 جنديا هنديا في اشتباك مع قوات صينية في يونيو الماضي، وهو الحادث الذي دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.



