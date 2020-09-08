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أخبار العالم

بعد إطلاق أعيرة نارية.. الصين تتهم الهند بإشعال الموقف على الحدود المتنازع عليها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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شريف سيد
وجهت الصين، اتهامات إلى الهند، بانتهاك اتفاق ثنائي، وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء، خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها بين البلدين. 

وقال جيش التحرير الصيني إن حرس الحدود الصينيين اتخذوا “إجراءات مضادة” لتحقيق الاستقرار في الوضع.

ويستخدم الطرفان بروتوكول أمني لمنع حدوث أي حادث إطلاق نار على الحدود المتنازع عليها بين البلدين. 

وقُتل 20 جنديا هنديا في اشتباك مع قوات صينية في يونيو الماضي، وهو الحادث الذي دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد الحدود بين البلدين توترا كبيرا بين الجانبين، إلى جانب إطلاق أعيرة نارية في أوقات مختلفة.
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