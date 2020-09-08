مستقبل وطن ينافس السلفيين والمستقلين على مقعدي الشيوخ في جولة الإعادة بالمنوفية

تجري اليوم جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية ، وذلك بالتنافس بين 4 مرشحين للفوز بمقعدين بعد اعلان فوز اثنين من

المرشحين في الجولة الأولى





حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز كل من علاء الدين طاحون، والدكتور أسامة فهيم في الجولة الاولي من الانتخابات.



كما أعلنت دخول 4 مرشحين جولة الاعادة وهم الدكتور حسن الخولي مستقل هشام الحاج علي حزب مستقبل وطن ومحمود شرارة مرشح مستقبل وطن المهندس صلاح عبد المعبود المنتمي للجماعة السلفية.





فيما تم تجهيز (515) مقرًا إنتخابيًا و (1) لجنة عامة و (619) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألفة 280 ناخبة) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

