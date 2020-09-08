لا تهاون| برلمانية تحذر المواطنين من تأخير تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء

أشادت النائبة هيام حلاوة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن هذا ما كان ينادي به البرلمان لمدة طويلة لتسهيل والتيسير على المواطنين، وهذا القرار أدي إلى وجود إقبال من المواطنين.





وشددت عضو لجنة الإسكان ، في تصريح لـ "صدي البلد"، على ضرورة الإسراع في إتمام عملية التصالح وعدم التهاون، مؤكدة أن الدولة حريصة على المواطنين وتريد تسهيل الإجراءات علية، مطالبة بضرورة زيادة عدد منافذ التصالح وزيادة الموظفين، حيث أننا في أزمة بسبب كوررونا وهناك زحام شديد على المكاتب فى الاحياء والقري والمراكز.





وتابعت "حلاوة" أنه يجب علينا جميعا الوقوف مع الدولة فى الوقت الراهن ، وأكدت على أهمية وعي المواطنين وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء لضمان حقوقهم وحق الدولة.