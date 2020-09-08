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سيارات

تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
سيارات لعبة pubg
سيارات لعبة pubg
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اشرف عطية
من منا لم يسمع من أصدقائه أو أحد أقاربه عن لعبة بابجي و التي يقبل علي لعبها الكثير من محبي الالعاب الاليكترونية خصوصا وأنها تجبر محبيها علي الجلوس امام شاشات المحمول لساعات طويلة من اجل انجاز بعض المهام المكلفين بها في اللعبة . 
لعبة بابجي pubg هي عبارة عن حرب الكترونية يحاول فيها كل فرد ان يسيطر ويحافظ علي حياته بعد القضاء على كل منافسيه فهي تعزز غريزة البقاء بواسطة استخدام الأسلحة والرشاشات المختلفة بعد الهبوط من طائرة في جزيرة واسعة . 

وينزل اللاعبون الي جزيرة معزولة يبحثون فيها عن الأسلحة التي تساعدهم على البقاء لأطول فترة ممكنة وبجانب البحث عن الأسلحة على اللاعب أن يستقل بعض السيارات ليتمكن من الهروب و المناورة، و في هذا السياق نعرض عليكم انواع و ماركات السيارات الموجودة في لعبة بابجي pubg . 

توجد سيارة تسمي ميرادو تعتبر أسرع سيارة في بابجي pubg، فهي تأتي بسرعة 152كم/ساعة و سيارة داتسيا في المركز الثاني وهي السيارة التي انتجتها رومانيا خلال الحرب العالمية وتتمتع بسرعة 139 كم/ ساعة . 

لعبة بابجي pubg يوجد بها مركبة uaz  والتي تسير بسرعة 130كم/ساعة كما أن بها خاصية السير على المناطق الوعرة و توجد سيارة اخري موديل فولكس فاجن، عام 1950 و تشبة الميكروباص، وتستقل 6 ركاب وتساعد على الهجوم بصورة كبيرة. 
تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور
تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور
تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور
تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور
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