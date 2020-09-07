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سيارات

نصائح مهمة يجب معرفتها قبل تركيب صندوق سقف للسيارة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صندوق سقف للسيارة
صندوق سقف للسيارة
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اشرف عطية
تزداد خلال الفترة الحالية الرحلات للشواطئ والسواحل للهروب من حرارة الصيف و يلجأ الكثير من مالكى السيارات الي تركيب صناديق لتخزين الامتعة علي سقف السيارة لزيادة المساحة التخزينية للسيارة لتستوعب جميع اغراض العائلية . 

يجهل بعض السائقين ان كل سيارة يوجد لها صندوق الامتعة الخاص بها و يجب ان يستوجب معايير هامة قبل التركيب و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع . 

 يجب ان يتراوح صندوق سقف السيارة بين 30 إلى 90 كجم و يجب التأكد قبل الشراء من إمكانية تركيب الصندوق على السيارة لأن بعض السيارات لا تتيح هذة الميزة .

من الضروري ايضا الاهتمام بالتوزيع الجيد للحمولة في صندوق سقف السيارة لتجنب تلف الصندوق او محتوياتة عند المناورات او الفرامل القوية و عدم ترك فراغات بين الأمتعةو تأمين حمولة الصندوق جيدا .

من الطبيعي ان صندوق سقف السيارة يزيد من استهلاك الوقود بسبب الوزن الزائد التي يضاف للسيارة مما يضطر المحرك لبزل جهد اكبر لتحريك السيارة مما يتطلب بنزبن اكثر و ايضا تزداد مقاومة السيارة للهواء . 
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