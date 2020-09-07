نصائح مهمة يجب معرفتها قبل تركيب صندوق سقف للسيارة

تزداد خلال الفترة الحالية الرحلات للشواطئ والسواحل للهروب من حرارة الصيف و يلجأ الكثير من مالكى السيارات الي تركيب صناديق لتخزين الامتعة علي سقف السيارة لزيادة المساحة التخزينية للسيارة لتستوعب جميع اغراض العائلية .





يجهل بعض السائقين ان كل سيارة يوجد لها صندوق الامتعة الخاص بها و يجب ان يستوجب معايير هامة قبل التركيب و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





يجب ان يتراوح صندوق سقف السيارة بين 30 إلى 90 كجم و يجب التأكد قبل الشراء من إمكانية تركيب الصندوق على السيارة لأن بعض السيارات لا تتيح هذة الميزة .





من الضروري ايضا الاهتمام بالتوزيع الجيد للحمولة في صندوق سقف السيارة لتجنب تلف الصندوق او محتوياتة عند المناورات او الفرامل القوية و عدم ترك فراغات بين الأمتعةو تأمين حمولة الصندوق جيدا .



