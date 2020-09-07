تعرف على أفضل وقت لإعادة تعبئة سيارتك بالبنزين

يعتبر البنزين هو المحرك الأساسي لمحرك السيارة و الذي يقوم بدورة بتوليد طاقة لتحريك السيارة و نفاذ التانك من الوقود يعني توقفها بشكل كامل و يجهل بعض السائقين أفضل طريقة للتعامل مع تانك السيارة وإعادة تعبئته بالبنزين .





بالرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق بقرب نفاذ البنزين ، إلا أن بعض السائقين يتجاهلون هذه التحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود، وهو ما يؤدي إلى جلب الأضرار للسيارة و المحرك .





تتضرر دورة البنزين في السيارة بسبب وجود ترسبات وأوساخ في قاع خزان الوقود تتسبب في انسداد وأعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين و تضر بمنظومة البنزين .



و بالرغم من التقدم التقني في السيارات الحديثة وكفاءة فلاتر الوقود، حيث أن المحركات قد تمتص جزيئات الاتساخات، مما يسبب عدم الاحتراق النظيف للوقود مما يجعل الشوائب تضر المحرك .



