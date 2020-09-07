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سيارات

تعرف على أفضل وقت لإعادة تعبئة سيارتك بالبنزين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 م
افضل وقت لأعادة تعبئة
افضل وقت لأعادة تعبئة سيارتك بالبنزين
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اشرف عطية
يعتبر البنزين هو المحرك الأساسي لمحرك السيارة و الذي يقوم بدورة بتوليد طاقة لتحريك السيارة و نفاذ التانك من الوقود يعني توقفها بشكل كامل و يجهل بعض السائقين أفضل طريقة للتعامل مع تانك السيارة وإعادة تعبئته بالبنزين . 

بالرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق بقرب نفاذ البنزين ، إلا أن بعض السائقين يتجاهلون هذه التحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود، وهو ما يؤدي إلى جلب الأضرار للسيارة و المحرك .

تتضرر دورة البنزين في السيارة بسبب وجود ترسبات وأوساخ في قاع خزان الوقود تتسبب في انسداد وأعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين و تضر بمنظومة البنزين .

و بالرغم من التقدم التقني في السيارات الحديثة وكفاءة فلاتر الوقود، حيث أن المحركات قد تمتص جزيئات الاتساخات، مما يسبب عدم الاحتراق النظيف للوقود مما يجعل الشوائب تضر المحرك .

لذلك يجب أن نتجنب انتهاء الوقود من سيارتك وإعادة تعبئتها مرة أخرى عند وصول التانك للمنتصف و يجب أيضا ان تتجنب تعبئتها بالوقود حتي النهاية خصوصا في الصباح و تحت أشعة الشمس الحارة . 
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