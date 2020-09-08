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اقتصاد

اقتصادية قناة السويس: ميناء بورسعيد هو الثالث عالميا بعد أبو ظبى وطنجة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
زكي
زكي
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التقارير السنوية المتخصصة فى شئون الموانئ البحرية، صنفت ميناء شرق بورسعيد الثالث عالميا، بعد موانئ أبو ظبى وطنجة بالمغرب، من حيث معدلات النمو السنوى فى عمليات التداول، وذلك يرجع إلى الجهود التى تبذلها شركة قناة السويس للحاويات مع الهيئة الاقتصادية.


وقال زكى، خلال منتدى الاستثمار البحرينى المصرى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الثلاثاء، أن قرار الدولة بشأن تشغيل أنفاق جنوب بورسعيد طوال 24 ساعة انعكس إيجابا على تسريع عمليات تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة بطريقة أكثر سهولة، وقضى على طوابير انتظار الشاحنات.


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جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد وقعت اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات، لتعزيز القدرة التنافسية للميناء، مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية واستعادتها لشرق بورسعيد، فى ظل المنافسة الشديدة التى يشهدها قطاع النقل البحرى وتداول الحاويات على مستوى العالم، ليكون شرق بورسعيد ميناءً محوريًا متكاملًا بظهيره الصناعى واللوجيستى، وضمن أحد أهم الموانئ العالمية على خارطة التجارة العالمية.


وتتضمن الاتفاقية استثمار الشركة أكثر من 50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية، وذلك لاستيعاب أحدث أجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالميًا.
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