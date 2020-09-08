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برلمان

برلماني: إنشاء مصنع خاص بإنتاج اللقاحات المبتكرة خطوة مهمة لتوطين هذه الصناعة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب ادكو ووكيل لجنة النقل، بإعلان وزارة الزراعة عن وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع خاص بإنتاج اللقاحات المبتكرة والمهندسة وراثيًا، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر.

وأوضح أنه بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن قيمة واردات مصر من اللقاحات البيطرية بلغت خلال العام الماضي نحو 3 مليار و97 مليون، مشيدا بدور الوزارة في دعم للصناعة الوطنية، مؤكدا أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات المهمة مثال "لقاحات الحمى القلاعية"، حيث تم التصدي للأوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

‏وأضاف أن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز على مدار  سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.

وأكد النائب أن اهتمام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية دليل قاطع على ان المناخ المصري فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة مشيدا باهتمام مصر بتصدير منتجاتها.
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