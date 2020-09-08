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ثقافة

مناقشات كتب وأمسيات شعرية بثقافة المنوفية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقيم عدد من المناقشات لكتب وقصص ببعض المواقع، ففى مكتبة منشأة سلطان عقدت مناقشة كتاب "أسئلة وأجوبة في علوم الأرض" مع عزه أبو نار . 

 كما أقام بيت ثقافة سنتريس ندوة لمناقشة كتاب "الديمقراطية فى الإسلام" تأليف عباس محمود العقاد ناقشه فوزى عبدالغفار، وأقام بيت ثقافة قويسنا مناقشة كتاب "بلا... سكن وحلول مشكلة السكان" ادارها أحمد مرسال تناول الحديث عن ضرورة تكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد أخطار الزيادة السكانية.

أقيم عدد من الأمسيات الأدبية بمواقع الفرع، حيث عقد بيت ثقافة الشهداء لقاء أدبي للأدباء بمشاركة القاص حسين منصور تحدث فيها عن "قصة الرحيل في الذاكرة" كما تحدث هيثم الشرابي عن "ملحمة جوابات حدائق القبة للأبنودي" .

 بينما قدم بيت ثقافة تلا أمسية أدبية وشعرية بمناسبة "ذكرى وفاة سيد درويش للشاعر أحمد أبو سعده بدأ حديثه عن نشأته وتعليمه وقصة كفاحه من أجل الفن، بجانب إلقاء قصيدة "بلادي بلادي" تأليف الشاعر سيد درويش واختتم اللقاء بقصيدة "انا المصري كريم العنصرين" وقصيدة "دقت طبول الحرب يا خياله".

 نظم قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة فنية بعنوان "موزايك" للفنانة التشكيلية حسناء نويه، تناولت شرح كيفية عمل نموذج من فن المفصص باستخدام الفوم للأطفال لسهولة تشكيله، كما أقام بيت ثقافة الماي ورشة فنون "مجسمات كرتون" مع أسماء ريحان حيث قامت بتنفيذ بعض المجسمات البسيطة باستخدام الكرتون، كذلك قدمت مكتبة حديقة الطفل بوسط المدينة ورشة رسوم أطفال بمشاركة هبه شوقي مسئول الفن التشكيلي.

قدم قصر ثقافة شبين الكوم عرض لفرقة المنوفية للآلات الشعبية تضمن باقة متنوعة من الفن الشعبى الأصيل.
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