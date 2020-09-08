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أخبار البلد

النقابة العامة بالبترول: وحدة الدم والمصير عنوان العلاقات المصرية السودانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران على تضامنها ،ومساندتها للسودان حكومةً وشعبًا وعمالًا ،في مواجهة الفيضانات والسيول،غير المسبوقة منذ عام 1912،والتي ضربت البلاد هذا الأسبوع ،وتسببت في أضرار كبيرة في الأرواح ،وهدم 4708 منزلا بمحلية سنجة، وتشريد 1003 أٌسر، يجري نقلها لمراكز الإيواء خلال هذه الساعات.

وقال محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن جميع العاملين في شركات البترول في مصر يثمنون موقف الحكومة المصرية السباق في تقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء في السودان.

وأكد جبران على أن هذه الأزمة سوف تزيد الشعب السوداني تماسكًا ،وقوةً ،وترجمة ذلك على أرض الواقع ،بتضافر الجهود والتنسيق بين الجهات الرسمية والشعبية لمعالجة تداعيات هذه الفيضانات لتخفيف الآثار وجبر الضرر،ووضع الخطط الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
وتمنى جبران الرحمة للذين فقدوا أرواحهم ،وسرعة الشفاء للمصابين ،موضحا أن العلاقة التاريخية بين مصر والسودان متميزة في الماضي و الحاضر،ولا مثيل لها في تجذر وعمق الروابط التي ربطت بين الشعبين والدولتين على مر العصور، لإيمان كل منهما بوحدة الدم والتاريخ والثقافة والمستقبل والمصير.
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