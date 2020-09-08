مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق .. يجب على الطلاب استغلال الإمكانيات الإلكترونية الحديثة في نظام التعليم الجديد





قال الدكتور "رضا مسعد" مساعد وزير التربية والتعليم الاسبق أن ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم بالنسبة لخطة العام الدراسي الجديد وتحديد أيام مخصصة للحضور لكل مرحلة دراسية ، جاء في الاعتبار الاول للحفاظ على سلامة الطلاب في مواجهة فيروس كورونا وتقليل الاعداد للحفاظ على الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب .









وأضاف في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذا النظام الجديد يعتمد على أسلوب الدمج بين التعليم الالكتروني والتعليم وجها لوجه خلال الايام المحددة لكل مرحلة ، إلا أن هناك تساؤلات بالنسبة لكيفية دراسة الجانب العملي ، وتتوقف نسبة نجاح هذا الاسلوب على القائمين به من المسؤلين ومن الطلاب وأولياء الامور أيضا حيث يجب أن تساعد الدولة الطلاب الذين يعانون من مشكلات في الحصول على الانترنت من خلال طرح الدروس على القنوات التعليمية المتخصصة ، كما يجب على أولياء الامور متابعة أولادهم والتاكد من دخولهم على منصات التعليم التي تطرحها الوزارة .





ووجه رسالته للطلاب بالاعتمدات على الامكانيات التي تطرحها الوزارة حتى لا يقعوا فريسة للدروس الخصوصية ، كما يجب على اولياء الامور متابعة أبناءهم ، وتوقع أن يستمر هذا الاسلوب في التعليم بعد انتهاء أزمة كورونا ، ويجب على الطلاب أن يلغوا الافكار التقليدية في التعليم والاستفادة من الامكانيات المتاحة خاصة مع التقدم التكنولوجي في كافة المجالات .