الأوقاف توزع 12 طنا من لحوم الأضاحي على 4 محافظات

انطلقت اليوم الثلاثاء سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظا: «سوهاج – أسوان – قنا – أسيوط» بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اليوم الثلاثاء، وقف العامل عادل اليمني حجازي بمديرة أوقاف البحر الأحمر، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، وذلك لقيامه بفتح دار مناسبات مسجد الرحمن بالغردقة بالمخالفة للتعليمات، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي. وفي سياق آخر،









كما قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منع الشيخ عبدالله عبدالله محمد عبده، الواعظ بالأزهر الشريف، من العمل بأي مسجد بالأوقاف؛ لتجاوزه وقت الخطبة المحدد بمسجد اليقين بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، ثم قيامه بإلقاء درس امتد حتى الواحدة ظهرًا بما يعني أن الخطبة والدرس بلغ وقتهما قرابة الساعة.

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وقال القطاع الديني بالأوقاف، إنه ستتم مخاطبة كل من فضيلة وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالمخالفة.









