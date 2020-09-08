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أخبار البلد

استمرار توافد الناخبين علي لجان البحوث.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:40 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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رنا أشرف- أشرف العمدة
يستمر سير العمليه الانتخابية فى هدوء وسط حضور من الناخبين فى أولى أيام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.

وقد التزم كل من أفراد الشرطة والناخبين بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع عدوى فيروس كورونا.

‎وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

‎ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
استمرار توافد الناخبين علي لجان البحوث.. صور
استمرار توافد الناخبين علي لجان البحوث.. صور
استمرار توافد الناخبين علي لجان البحوث.. صور
استمرار توافد الناخبين علي لجان البحوث.. صور
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