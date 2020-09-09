100 ساعة طيران بدون انقطاع.. محمية الزراعي بشمال سيناء على موعد مع هجرة الطيور

تنتظر محافظة شمال سيناء ، خلال أيام موسم هجرة الطيور، إلى محمية الزرانيق قادمة من دول أوروبا في طريق هجرتها إلى شمال أفريقيا، حيث تعد المحطة الأولى لدخول هذه الطيور إلى مصر بموقعها في شمال شبه جزيرة سيناء.
وقال المهندس جمال حلمي مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، إن هجرة الطيور، تعتبر رحلة موسمية تقوم بها أسراب من الطيور لمسافات طويلة عبر الصحاري والبحار وقمم الجبال العالية والمحيطات. تصل هذه الطيور إلى هدفها في وقت واحد.
وأكد، على أن الزرانيق كمحمية طبيعية أعلنت ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضي الرطبة المهمة للطيور المائية.. كما أدرجتها منظمة "حياة الطيور العالمية" كأحد المناطق الهامة للطيور فى العالم..
حيث يتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض، كما تعد من المناطق ذات الحماية الخاصة تحت طائلة اتفاقية برشلونه لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة، كما تعد كأرض رطبة تستقبل الطيور المهاجرة والتى تحافظ بدورها على التنوع البيولوجي..
فهي أحد أهم ٣ مسارات رئيسية لهجرة الطيور فى العالم، وبالتالي فهي محطة رئيسية لراحة الطيور المهاجرة التي بدورها تعد جزءا أساسيا من دورة الحياة في كل الأماكن التى تمر عليها في هجرتها.
و تأخذ الطيور طريق الشريط الساحلي مسار لهجرتها ثم يتجه إلي الوسط ثم الجنوب ومنها إلي البحر الأحمر ثم تعود مرة أخرى إلي موطنها الأصلي مع سخونة الجو في دول أوربا.
وتجد الطيور غذاءها على الحشرات أو القوارض داخل المحمية ، وتحافظ على التوازن البيئي بها، وتعتبر الزرانيق محطة للراحة بالنسبة لها وللتزود بالغذاء اللازم لتكملة رحلتها إلى جنوب ووسط أفريقيا.. كما تعد الزرانيق أهم محطات استقبال الطيور التي تصل إلى مصر.
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وقال المهندس جمال حلمي مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، إن هجرة الطيور، تعتبر رحلة موسمية تقوم بها أسراب من الطيور لمسافات طويلة عبر الصحاري والبحار وقمم الجبال العالية والمحيطات. تصل هذه الطيور إلى هدفها في وقت واحد.
وأكد، على أن الزرانيق كمحمية طبيعية أعلنت ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضي الرطبة المهمة للطيور المائية.. كما أدرجتها منظمة "حياة الطيور العالمية" كأحد المناطق الهامة للطيور فى العالم..
حيث يتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض، كما تعد من المناطق ذات الحماية الخاصة تحت طائلة اتفاقية برشلونه لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة، كما تعد كأرض رطبة تستقبل الطيور المهاجرة والتى تحافظ بدورها على التنوع البيولوجي..
فهي أحد أهم ٣ مسارات رئيسية لهجرة الطيور فى العالم، وبالتالي فهي محطة رئيسية لراحة الطيور المهاجرة التي بدورها تعد جزءا أساسيا من دورة الحياة في كل الأماكن التى تمر عليها في هجرتها.
و تأخذ الطيور طريق الشريط الساحلي مسار لهجرتها ثم يتجه إلي الوسط ثم الجنوب ومنها إلي البحر الأحمر ثم تعود مرة أخرى إلي موطنها الأصلي مع سخونة الجو في دول أوربا.
وتجد الطيور غذاءها على الحشرات أو القوارض داخل المحمية ، وتحافظ على التوازن البيئي بها، وتعتبر الزرانيق محطة للراحة بالنسبة لها وللتزود بالغذاء اللازم لتكملة رحلتها إلى جنوب ووسط أفريقيا.. كما تعد الزرانيق أهم محطات استقبال الطيور التي تصل إلى مصر.
اقرا ايضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر
___///__