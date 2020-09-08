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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يشهد مشروعات تخرج أول دفعة لكلية علوم ذوي الإعاقة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:34 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم، مشروعات تخرج أول دفعة لطلاب كلية علوم ذوي الإعاقة، وإصدار أول شهادة تخرج للطلاب. و تضمنت الفعاليات إقامة معرض لمشروعات تخرج الطلاب بالأقسام المتنوعة والتي تضم قسم الإعاقة العقلية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، والتوحد ، والتخاطب وذلك بحضور عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .
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 واستمع الدكتور منصور  للطلاب الذين استعرضوا نماذج من مشروعاتهم مثل تطبيق قارئ العملات المصرية للمكفوفين من إعداد طلاب قسم الإعاقة البصرية، وكذلك بعض النماذج والمشروعات للمكفوفين وضعاف البصر ، ومشروع طلاب قسم الإعاقة العقلية برنامج التنمية الشاملة " البورتاج" ويستخدم كأداة تشخيصية لجميع جوانب القصور في شخصية الطفل المعاق عقليًا وتنمية جوانب الصورة المقاسة في مجالات نمو الطفل والتنشئة الاجتماعية والمجالات اللغوي و الحركي و المعرفي ومساعدة الذات ، ونماذج لبعض البرمجيات الخاصة لعلاج وتحسين مشكلات النطق والكلام لدي الاشخاص من إعداد طلاب قسم التخاطب ، إضافة الي تصميم "روبوت " يقوم بتعليم الصم الألوان ، وتحت شعار "شجرة لكل معاق " تم زرع 20 شجرة و50 شتلة لتشجير الكلية والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء .

 جدير بالذكر، أن كلية علوم ذوي الإعاقة هي أول كلية متخصة بهذا المجال على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، تضم 6 أقسام يتفرع منها حوالي 84 شعبة تهدف إلي إعداد خريج معلم واختصاصي نفسي ملم بكافة متطلبات المهنة، وأحدث الخبرات العلمية المتعلقة بذوي الإعاقة بتخصصاتها المختلفة وبكل التقنيات الحديثة التي تجعل منه معلمًا ومختصًا متميزًا ، وتؤهله للعمل في مجال التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات النفسية أو الجمعيات الخاصة المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.

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