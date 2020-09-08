AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو يقود تشكيل البرتغال ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره السويدي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل عودة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كرواتيا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالآتي:

في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: رافاييل جيريرو - دياز - بيبي - كانسيلو

خط الوسط: دانيلو - جواو موتينيو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناندو سيلفا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل المنتخب السويدي المركز الثالث برصيد صفر من النقاط.

وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نحلة تتسبب في غياب كريستيانو رونالدو عن موقعة كرواتيا

دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تكتسح كرواتيا بأربعة أهداف

فتاة تحرج رونالدو في المدرجات والسبب كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء ..فيديو

نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

الزمالك يرفض تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ويقدم حلا للأزمة

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

من يجتهد سيصل إلى هدفه .. رسالة طمأنة من وزير التعليم لأولياء الأمور .. فيديو

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد