منذ عام 2005.. أهالى قرية الحيبة فى بنى سويف يشكون من عدم تشغيل المعدية

شكا المواطن أمير عبد الغفار أحمد المقيم فى قرية الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تشغيل معدية القرية.





ويقول فى رسالته : نشكو من عدم تشغيل معدية القرية على الرغم من تواجدها فى القرية منذ عام 2005، مما يعمل على عرقلة حركة التنقل بالنسبة للأهالى خاصة للطلاب وكبار السن .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



