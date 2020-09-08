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ديني

وزير الأوقاف معلقاً على الإخوان: الأرقام لا تكذب وردّنا على أهل الشر أفعال لا أقوال

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأكد وزير الأوقاف، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا، يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

وأشار إلى أنه يكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز (١٢٠٠) مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز (٣٦٠٠) مسجد، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة القادمة الموافق ١١ سبتمبر، (١٣٠) مسجدًا، منها (٥٣) مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية.

من جانب آخر، أعلن وزير الأوقاف عن انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية، ستنطلق غدًا الأربعاء في جميع محافظات مصر، بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.
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