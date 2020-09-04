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الأوقاف: بناء 1200 مسجد في عهد الرئيس السيسي.. وافتتاح 314 منها خلال شهرين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:16 م
الأوقاف
الأوقاف
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حمزة شعيب
كشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلا إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.


وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة لم تفتتح اليوم 14 مسجدا ولكنها 21 مسجدا فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلالا وتجديدا.

وأشار إلى أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.


وشدد على أن الوزارة حاليا تجري دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.
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