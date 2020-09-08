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ديني

الأوقاف تنهي خدمة 3 أئمة وتمنع آخر من صعود المنابر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:09 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خدمة عبد الجبار عفيفي محمد عفيفي مقيم شعائر بمديرية أوقاف القليوبية، وعبد الباسط محمد بلبل أبو عمر مؤذن بمديرية أوقاف القليوبية،  وعماد سعيد عبد العزيز جمعة عامل مسجد بمديرية أوقاف القليوبية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

كما قرر الشيخ  جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، منع  سعيد السيد عبد الغفار يوسف إمام بالمعاش بمديرية أوقاف القاهرة من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لما نسب إليه من تجاوز لا يتسق مع صفة إمام حالي ولا سابق، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

وأمر بتكليف الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بتحرير محضر ضد المذكور لسوء استغلال صفحته على مواقع التواصل.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 130 مسجدا يوم الجمعة المقبل، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.



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