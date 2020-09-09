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حوادث

التحريات تكشف ملابسات مصرع شخصين وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق المريوطية؛ حيث تبين أن انفجار الإطار الخلفي للميكروباص أدى لانقلابه في قطعة أرض زراعية على جانب الطريق، قبل مدخل قرية العزيزية في البدرشين، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. 

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى ان غرفة النجدة تلقت بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق المريوطية قبل مدخل قرية العزيزية بالبدرشين.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص في قطعة أرض زراعية على جانب الطريق.

ونقلت سيارات الإسعاف شابين متوفيين، و10 مصابين بين حالات مستقرة واخرى خطرة، إلى مستشفى الهرم. 

وأضافت التحريات أن الميكروباص كان قادما من طريق سقارة، قبل أن تنفجر إطاراتها الخلفية؛ ما أدى لانقلابه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. 
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