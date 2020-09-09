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توك شو

تسببت في مقتل طفل.. سيول وفيضانات بالجزائر "شاهد"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
سيول بدولة الجزائر
سيول بدولة الجزائر
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا يوضح الحالة المأساوية بشوارع الجزائر ، نتيجة للأمطار الغزيرة ، والتي كادت أن تتحول إلى فيضانات ، بسبب السيول الغزيرة .

وقال مراسل العربية  دولة الجزائر ، إن هناك مجهودات كبيرة من قبل أكثر من مؤسسة  ، لوقف زحف المياه  من الشوارع .

وأضاف المراسل ، أن الفيضانات تسببت في مصرع طفل ، بولاية ميلا ، شرق العاصمة ، لافتا إلى أن الفيضانات لم تؤثر فقط على العاصمة ولكنها تسبب في ارتفاع منسوب المياه  في أكثر من محافظة .

وتسببت السيول في خسائر طالت عشرات البيوت ، إثر تسربات المياه إلى داخلها ، كما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار السيول ، طيلة فصل الخريف في 22 ولاية جزائرية .
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