تسببت في مقتل طفل.. سيول وفيضانات بالجزائر "شاهد"

عرضت فضائية العربية تقريرا يوضح الحالة المأساوية بشوارع الجزائر ، نتيجة للأمطار الغزيرة ، والتي كادت أن تتحول إلى فيضانات ، بسبب السيول الغزيرة .





وقال مراسل العربية دولة الجزائر ، إن هناك مجهودات كبيرة من قبل أكثر من مؤسسة ، لوقف زحف المياه من الشوارع .





وأضاف المراسل ، أن الفيضانات تسببت في مصرع طفل ، بولاية ميلا ، شرق العاصمة ، لافتا إلى أن الفيضانات لم تؤثر فقط على العاصمة ولكنها تسبب في ارتفاع منسوب المياه في أكثر من محافظة .





وتسببت السيول في خسائر طالت عشرات البيوت ، إثر تسربات المياه إلى داخلها ، كما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار السيول ، طيلة فصل الخريف في 22 ولاية جزائرية .