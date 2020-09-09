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محافظات

شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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شمس يونس
انطلقت منذ قليل انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ محافظة الأقصر لليوم الثاني على التوالي وشهدت للحظات الأولى إقبالا متوسطا خاصةً من كبار السن. 

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، انتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.


وتباشر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 833557  ناخبا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.

وأهابت محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

كما ناشدت الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
شاهد.. إقبال من كبار السن في اللحظات الأولى للاقتراع بالأقصر
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