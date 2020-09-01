مقبرة رمسيس التاسع.. حكم 18 عاما ودفن ببهو الأعمدة لعدم اكتمال مقبرته وقت وفاته.. تعرف عالميا باسم KV6..صور

-وادى الملوك من اشهر المناطق الأثرية

-مقبرة الملك رمسيس التاسع تعرف عالميا باسم "KV6 "

-اكتشاف نقوش رومانية وقبطية على جدران المقبرة





تعد منطقة وادى الملوك من أشهر المناطق الأثرية على الإطلاق وتضم العديد من المقابر التى ذاع صيتها فى العالم وتقع فى غرب الاقصر ، ومن هذه المقابر مقبرة الملك رمسيس التاسع.





ويقول المرشد السياحي " محمد عبد الحميد " ان مقبرة الملك رمسيس التاسع تعرف عالميا باسم " KV6 " وهو ثامن ملوك الأسرة العشرين بالحضارة الفرعونية، اسمه الأصلي هو "أمون- حر- حپشف خاإمواست " كانت فترة حكمه 18 عاما من الفترة عام 1129 ق م حتى عام 1111 ق.م .





اقرأ أيضا :

أيقونة مدافن وادي الملوك.. قصة مقبرة توت عنخ آمون أشهر ملوك العالم





وأضاف " عبد الحميد " بأن المقبرة قد تعرضت للسرقة ولم يتم العثور على اغلب محتوياتها بما في ذلك التابوت الحجري للملك .





وأشار إلى أن ما يميز هذه المقبرة عن باقي المقابر بعدم اكتمالها حيث توقف العمل بها مع وفاة الملك ، فالمقبرة لم تكن معدة وقت وفاة الملك حتى أنه لم تكن هناك حجرة للدفن وتم الاستيعاض عنها بدفن الملك في بهو الأعمدة .





ونوه الى ان المقبرة هي من المقابر المكتشفة قديما وهو ما يفسر وجود نقوش رومانية وقبطية على جدرانها، وهى تقع بين المقبرتين رقمي 5 و55، وتمتد المقبرة لمسافة 105 أمتار على جانب الهضبة متضمنة العديد من الحجرات الجانبية وتتميز نقوش هذه المقبرة بالألوان الأسود والأزرق الداكن والأصفر بصورة طاغية للنقش على الجدران وهو أمر غير معتاد في مقابر وادي الملوك.





واستطرد بأن غرفة الدفن للمقبرة بها فى الجدار الايمن والايسر مقتطفات من كتاب الارض والجدار الخلفي نقوش تروى رحلات الليل والنهار التى كان يقوم بها الملك، والسقف به صور الإلهة "نوت" وقرص الشمس.