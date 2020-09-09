الغرفة التجارية: توقعات بارتفاع اسعار الذهب من جديد.. فيديو

قال وصفى أمين ، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الذهب يتأثر الآن بأى خبر سواء اقتصادي او سياسي ، منوهًا إلى أن الذهب على مدار بداية جائحة كورونا بدأ يتصاعد حتى وصل لأرقام قياسية كانت غير متوقعة .





وأضاف وصفى أمين ، خلال حواره ببرنامج ، " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الذهب الان يتأثر بالانخفاض والارتفاع مرة أخرى .





وأشار إلى أنه كان هناك انخفاض 6 جنيه وفى أى لحظة من لحظات النهار، الذهب يسجل أرقام ارتفاعات وانخفاضات فى السوق المصرى يتأثر بها. إلىأنهجنيه





وتابع أن الذهب على الدوام تتزايد قيمته ، و كملاذ آمن يستخدم لادخار وحفظ القيمة والحصول على مكاسب وتزايد .



