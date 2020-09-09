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الغرفة التجارية: توقعات بارتفاع اسعار الذهب من جديد.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
رئيس شعبة الذهب بالاتحاد
رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية
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ريهام فيكتور
قال وصفى أمين ، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الذهب يتأثر الآن بأى خبر سواء اقتصادي او سياسي ، منوهًا إلى أن الذهب على مدار بداية جائحة كورونا بدأ يتصاعد حتى وصل لأرقام قياسية كانت غير متوقعة .

وأضاف وصفى أمين ، خلال حواره ببرنامج ، " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الذهب الان يتأثر بالانخفاض والارتفاع مرة أخرى  .

وأشار إلى أنه كان هناك انخفاض 6 جنيه وفى أى لحظة من لحظات النهار، الذهب يسجل أرقام ارتفاعات وانخفاضات فى السوق المصرى يتأثر بها.

وتابع أن الذهب على الدوام تتزايد قيمته ، و كملاذ آمن يستخدم لادخار وحفظ القيمة والحصول على مكاسب وتزايد .

وأكد أن الأفضل بالنسبة للشراء والبيع تلك الفترة أنه مازال هناك صعود مرة أخرى فى أسعار الذهب ، لافتًا إلى أن سبب أزمة ارتفاع الذهب إلى وقتنا هذا لم يتم حله بعد ، وهو عدم وصولنا إلى مصل الجائحة  .
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