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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس بالقاهرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .


ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات. 

ويبحث أيضا موقف الإزالات والتصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم إقامة أية مخالفات بناء جديدة. 
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