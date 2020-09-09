مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس بالقاهرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .









ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.





كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.



