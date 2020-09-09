بالرغوة.. طريقة عمل النسكافيه بالحليب

يعتبر النسكافيه من المشروبات السهل تحضيرها في المنزل، ولكن إن كنت لا تعلمين الطريقة الصحيحة لتحضير طريقة عمل النسكافيه بالحليب بمذاق شهي ومميز، فيمكنك متابعيها طريقة عمل النسكافيه بالحليب في السطور التالية
وقت التحضير: 10 دقائق
ويمكن تقديم طريقة عمل النسكافيه بالحليب مع الكيك او البسكويت في الصباح باسهل الطرق وبدون استخدام الخلاط ، والحصول على طعم شهي ومميزة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
- طريقة عمل النسكافيه بالحليب
مقادير طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل
ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير
ربع كوب من الماء المغلي
سكر حسب الرغبة
طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
1- نضع في كوب النسكافيه والسكر، ثم نسكب فوقها الماء المغلي، ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتى تذوب تماما.
2- نقوم بتسخين الحليب ونتركه لمدة دقيقة.
3- نخلط الحليب باستخدام المضرب السلك للحصول على رغوة على الوجه.
4- نضيف الحليب ذات الرغوة على خليط النسكافيه، ثم يقدم.