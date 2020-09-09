مهند عماد: لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس لـ اقتراحي .. شاهد

قال مهند عماد ، طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، إنه قام بالاقتراح على الرئيس السيسي فى إحتفالية قادرون باختلاف، بتدريس مادة " القيم واحترام الأخر " فى المدارس وطرحها كمنهج دراسى على الطلاب.





وأضاف مهند عماد ،عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية، دى أم سى، أنه لم يكن متخيل استجابة الرئيس له بعد 9 شهور فقط من اقتراح هذه المادة.





ووجه الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى ، بسبب سرعة استجابته لطلبة ، كما وجة الشكرؤ ايضًا للدكنور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تنفيذ هذا القرار وطرحة فى المناهج الدراسية .





وأشار طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، إلى أن أصدقائه طوال الوقت كانوا ، يروا له مواقف من الآخرين تجعلهم يشعرون بالضيق ، وعدم احترام الآخرين لهم ، مما جعله يشعر أنه يتوجب عليه الحديث مع الرئيس بمجرد أن انتهز تلك الفرصة لطرح تلك المادة على الطلاب فى المدارس .