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مهند عماد: لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس لـ اقتراحي .. شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
مهند عماد
مهند عماد
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ريهام فيكتور
قال مهند عماد ، طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، إنه قام بالاقتراح على الرئيس السيسي فى إحتفالية قادرون باختلاف، بتدريس مادة " القيم واحترام الأخر " فى المدارس وطرحها كمنهج دراسى على الطلاب.

وأضاف مهند عماد ،عبر مداخلة هاتفية  ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية، دى أم سى، أنه لم يكن متخيل استجابة الرئيس له بعد 9 شهور فقط من اقتراح هذه المادة.

ووجه الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى ، بسبب سرعة استجابته لطلبة ، كما وجة الشكرؤ ايضًا للدكنور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تنفيذ هذا القرار وطرحة فى المناهج الدراسية .

وأشار  طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، إلى أن أصدقائه طوال الوقت كانوا ،  يروا له مواقف من الآخرين تجعلهم يشعرون بالضيق ، وعدم احترام الآخرين لهم ، مما جعله يشعر أنه يتوجب عليه الحديث مع الرئيس بمجرد أن انتهز تلك الفرصة لطرح تلك المادة على الطلاب فى المدارس .
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