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حوادث

ربة منزل أكتوبر.. قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس وأخذت بصمته وهو جثة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ربة منزل متهة بقتل عشيقها وسرقته في مدينة ٦ أكتوبر بـ الجيزة.

الواقعة كشفتها الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن المتهمة والمجنى عليه اعتادا على التقابل وممارسة الجنس سويا داخل شقة 6 أكتوبر، وأن المجنى عليه من محافظة الفيوم.

ويوم الواقعة، ذهبت المتهمة إلى منزل المجنى عليه، في المنطقة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، واثناء قيامهم بممارسة الرذيلة، نشبت بينهم مشاجرة ما دفع السيدة الى قتل المجنى علية بقطعة حديد كانت متواجدة بالشقة.

وعقب ذلك، تركت السيدة المجنى عليه جثة هامدة غارقا في دمائه وظلت داخل الشقة حتى صباح اليوم الثاني، ثم قامت بالخروج والذهاب إلي مكتبة بالقرب من الشقة لشراء عقد بيع، وعادت للشقة مرة أخرى، وقامت بأخذ بصمته على عقد بيع سيارته وأستولت على رخصة سيارته وخرجت من المنزل.

وعقب الواقعة تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة  بالعثور على جثة أحد الأشخاص بشقة سكنه بالحى الرابع بدائرة القسم، وبالإنتقال تم العثور على جثة حداد مصاب بجرح رضى بالرأس .

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات وإشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى على العقد وإستولت على رخصة سيارته الملاكى وإستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف وإستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت .

وبإرشاد المتهمة تم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيها وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه .
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