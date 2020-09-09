الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد رياحا مثيرة للأتربة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة ل لأرصاد الجوية ، إن الطقس شهد أمس الثلاثاء نشاط للرياح وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة .





وأشار "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إلى أن طقس اليوم الأربعاء يشهد إنخفاض درجتين فى معدل درجات الحرارة .





وأوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة ينتج عنه الشعور ب ارتفاع درجات الحرارة وهناك بعض من نشاط للرياح المثير للأتربة فى مناطق جنوب الصعيد ، والوادى الجديد .





وتابع أن فصل الخريف من المقرر أن يبدأ 23 سبتمبر على أن يستمر استقرار الحالة الجوية خلال الفترة الحالية .











