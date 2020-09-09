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الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد رياحا مثيرة للأتربة.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:04 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس شهد أمس الثلاثاء نشاط للرياح وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة .  

وأشار  "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج  صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إلى أن طقس اليوم الأربعاء   يشهد إنخفاض درجتين فى معدل درجات الحرارة . 

 وأوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة ينتج عنه الشعور ب ارتفاع درجات الحرارة وهناك بعض من نشاط للرياح المثير للأتربة فى مناطق جنوب الصعيد  ، والوادى الجديد .

وتابع أن فصل الخريف من المقرر أن يبدأ 23 سبتمبر على أن يستمر استقرار الحالة الجوية خلال الفترة الحالية . 



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