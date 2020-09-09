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أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل مهربة من إيطاليا مع راكبة مصرية في مطار القاهرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والميكاج، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها فور وصولها من إيطاليا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.


أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه حسن أبو زهرة، رئيس قسم الجمارك، في راكبة مصرية الجنسية معها مجموعة حقائب، وقام محمد الديب، مأمور الفحص بالأشعة، بتأييد الاشتباه لوجود أجسام غريبة داخل الحقائب، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد محمد الرفاعي، مأمور الجمارك، تحت إشراف عمرو شعبان، رئيس قسم الجمارك، بفتح حقائب الراكبة، وضبط معها ٩٥٠ قطعة من أدوات المكياچ المختلفة ومستحضرات التجميل بهدف الاتجار.


وأمر أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة للجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة، وتحرير محضر جمركي تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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