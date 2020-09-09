1653 مخالفة تجاوز سرعة.. الداخلية: ضبط 3836 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 3836 مخالفة مرورية متنوعة.





وجاءت الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





حيث استكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3836 مخالفة مرورية متنوعة.





وجاء من بين المخالفات 1653 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 130 مخالفة السير بدون تراخيص، وضبط 4 دراجات نارية مخالفة، و 25 مخالفة موقف عشوائى، و 33 مخالفة شروط الترخيص.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.