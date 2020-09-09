تحديات إقامة المشروعات خلال أزمة كورونا.. ندوة لـ"قومي المرأة" عبر الإنترنت غدا

يعقد المجلس القومي للمرأة غدًا الخميس 10 سبتمبر 2020 ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية للإعلان عن نتائج استطلاع الرأى الذى تم إجراؤه لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه صاحبات المشروعات بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي حول التحديات والمعوقات التي واجهتهن خلال الإجراءات الاحترازية لأزمة كورونا للعمل على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهن وتمكينهن من الاستمرار خلال تلك الفترة.





يشارك في الندوة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالنيابة عن الاستاذة نيفين جامع وزير التجارة و الصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائيةومجموعة من السيدات اللاتي شاركن في استطلاع الرأي .





ويتم خلال الندوة استعراض نتائج استطلاع الرأي ودراسة الحلول المقترحة لتوفير احتياجات سيدات الأعمال المالية والفنية والتسويقية لمساعدتهن على تخطى المرحلة الحالية وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة.



