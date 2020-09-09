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طرت من الفرحة.. الطالب مهند عماد يعقب على تنفيذ الرئيس لقرار تدريس مادة القيم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:00 م
الطالب مهند عماد
الطالب مهند عماد
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نورهان رأفت
قال الطالب مهند عماد، تعقيبا على استجابة الرئيس السيسي له، بتدريس مادة القيم واحترام الأخر في المدارس، إن إحساسه جميل لا يوصف، وأنه في غاية السعادة، ولم يتوقع سرعة الرد والتنفيذ.

وأضاف الطالب مهند عماد، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أنه لم يتوقع أن يتم تطبيق اقتراحه في نفس العام ، لافتا إلى أنه بعد أن استمع إلى القرار بالأمس ، شعر أن له قيمة كبيرة.

وأشار "عماد"، إلى أن الأسباب وراء طلبه هو شكاوى زملائه بسبب التنمر ، فلاحظ ضرورة إثراء الوعي لدى الطلاب باحترام الآخرين .

ولفت "عماد" ، إلى أنه لم يكن مخطط لهذا الكلام ، موضحا أنه شعر بحالة رهبة ، عند سماع صوته ، متابعا "أنا طرت من الفرحة لم رد عليا الرئيس " .
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